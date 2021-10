World Food Center Experience

Efteling geeft advies bij bouw van pretpark over voeding

De Efteling is betrokken bij plannen voor de World Food Experience, een pretpark over voeding in het Gelderse Ede. Die thema-attractie moet eind 2023 opengaan. Bezoekers ontdekken er "de wereld achter hun eten". Efteling-directeur Fons Jurgens bemoeit zich ook met het project.



Hij is lid van een klankbordgroep, zo meldt World Food Experience in een persbericht. "Alles leren over de wereld achter ons eten, is uniek en past helemaal bij deze tijd", liet Jurgens optekenen. "Het is mooi om de expertise die wij als Efteling hebben te kunnen delen in het creƫren van belevingswerelden."

De samenwerking met de Efteling moet ervoor zorgen dat het voedselpretpark straks interessant genoeg is voor bezoekers. Jurgens: "Zo dragen we er aan bij dat de World Food Center Experience niet alleen informatief maar ook attractief wordt."



Theater

De beleving bestaat onder meer uit een theater met een bewegende tribune, een innovatieve kas, een interactief atrium met een showkeuken en een restaurant. "Met de Experience verbinden we mens, voeding en planeet op een leuke, attractieve en inspirerende manier", belooft directeur Marcel Goossens.



Het is de bedoeling dat World Food Experience jaarlijks 300.000 bezoekers gaat trekken. De bouw kost naar verwachting 33 miljoen euro. Een groot deel daarvan wordt betaald van overheidssubsidies.