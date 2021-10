Dolfinarium

Tv-programma onderzoekt omstreden verhuizing Dolfinarium-orka Morgan

Het televisieprogramma Zembla zond donderdagavond het eerste deel uit van een documentaire over Dolfinarium-orka Morgan. Daarin onderzoeken de makers of de Nederlandse overheid juist heeft gehandeld door het beest te laten verhuizen naar het Spaanse dierenpark Loro Parque.



Morgan werd in juni 2010 uit de Waddenzee gered. Het dier was op sterven na dood en kwam op krachten in Dolfinarium Harderwijk. Daar was echter onvoldoende ruimte om haar te kunnen houden. Er ontstond direct discussie over wat er met de orka moest gebeuren. Experts van het Dolfinarium dachten dat de jonge Morgan in haar eentje niet zou overleven, terwijl activisten meenden dat ze met de juiste zorg best terug kon keren naar de zee.

Uiteindelijk kwam de orka in oktober 2011 dus in Loro Parque terecht op het eiland Tenerife. Zembla laat allerlei betrokkenen aan het woord. Folchert van Dijken, oud-beleidsmedewerker van het ministerie van Landbouw, legt uit dat de overheid simpele regels hanteert als er een dier wordt gered voor de Nederlandse kust: redden, opkalefateren, loslaten. Dat daar in dit geval van werd afgeweken, heeft volgens tegenstanders van de verhuizing vooral commerciƫle redenen.



20 miljoen dollar

De Nieuw-Zeelandse orka-expert Ingrid Visser vermoedt dat er geheim overleg is geweest tussen de overheid en Dolfinarium Harderwijk. Een orka als Morgan zou zo'n 20 miljoen Amerikaanse dollar waard zijn. Zowel het Dolfinarium als Loro Parque ontkennen overigens dat er voor het dier is betaald.



Voormalig staatssecretaris Henk Bleker zegt in de documentaire dat hij destijds een vergunning gaf voor de verhuizing op voorwaarde dat Morgan gebruikt werd voor wetenschappelijk onderzoek. Het was nooit de bedoeling dat de orka in shows zou optreden. Dat gebeurde wel. Critici vinden dat Bleker te weinig onderzoek heeft gedaan naar Loro Parque, dat niet bekendstaat om zijn academische karakter.



Opgejaagd

Ook over Morgans welzijn verschillen de meningen. Volgens de verzorgers van Loro Parque kon de orka het vrijwel direct goed vinden met haar vijf soortgenoten in het park. Ingrid Visser maakte echter video-opnames waaruit blijkt dat Morgan constant door de anderen wordt opgejaagd. Ook knaagt ze, waarschijnlijk uit verveling, aan de betonnen rand van het bassin. Daarnaast ligt het dier soms minutenlang roerloos op het droge, wat het gevolg kan zijn van een depressie.



De uitzending is terug te kijken via NPO Start. Aanstaande donderdag zendt Zembla het tweede en laatste deel van de documentaire uit. Daarin komt onder meer Morgans zwangerschap aan bod. Die was direct omstreden omdat er eigenlijk niet met het dier gefokt mocht worden. Haar kalf, Ula, overleed afgelopen augustus.