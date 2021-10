Attractiepark Toverland

Attractie Toverland na bijna vijf maanden weer open

In Toverland is de Wirbelbaum weer geopend. Het 13 meter hoge tollende reuzenrad met draaiende gondels was sinds juni dicht voor werkzaamheden. Die zouden eigenlijk tot begin juli duren. Uiteindelijk duurde het bijna vijf maanden voordat de onderhoudsklus was afgerond.



"Tijdens het reguliere onderhoud is de Wirbelbaum helemaal uit elkaar gehaald en hebben we alle onderdelen gecontroleerd", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Ook hebben we diverse onderdelen vervangen."

De vertraging had te maken met de lange levertijd van specifieke producten, aldus de voorlichtster. "De levertijd van de assen was dusdanig lang dat het onderhoud langer heeft geduurd dan gepland." Toverland is opgelucht dat bezoekers weer een ritje kunnen maken. "Daar zijn we heel blij mee."



Wunderwald

De Wirbelbaum, geopend in 2005, staat in het overdekte themagebied Wunderwald. In 2018 en 2019 was de attractie geruime tijd dicht vanwege technische problemen. Toen bleek er sprake te zijn van haarscheurtjes.