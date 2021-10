Pairi Daiza

Halloween in dierenpark Pairi Daiza: 120 artiesten per dag

De Belgische dierentuin Pairi Daiza pakt flink uit met Halloween. Tot en met zondag 7 november zijn er maar liefst 52 verschillende acts en andere vormen van entertainment aanwezig in het park. Per dag worden 120 artiesten ingezet.



Het programma begint dagelijks om 14.00 uur, als er verschillende griezels worden losgelaten in het park. Voorbeelden zijn vogelverschrikkers, levende bomen en spookpanda's. Drie reuzenmarionetten brengen een eerbetoon aan vrouwen die in de zestiende eeuw verbrand werden voor hekserij. Ook vampier Dracula loopt door Pairi Daiza.

Daarnaast kunnen kinderen meedoen aan een verkleedwedstrijd en is het hele gezin welkom bij Ragnarok. Deze twintig minuten durende show is geïnspireerd door Scandinavische muziek. Acrobaten en jongleurs laten zien hoe goed zij het vuur beheersen.



Vulkanen

Op diverse locaties kunnen Instagram-waardige kiekjes of spannende TikTok-filmpjes gemaakt worden. Veel van de halloweendecors zijn vervaardigd door lokale kunstenaars. Ook fotogeniek zijn de vulkanen bij het verblijf van de westelijke laaglandgorilla's, die met stoom en licht tot leven worden gewekt.



Verder zijn er vanaf zonsondergang drie verschillende projectieshows te zien. Daarbij krijgen bestaande gebouwen of structuren met behulp van een videoprojectie een heel ander karakter. Nieuw dit jaar is een show op het meer, die monsters als Loch Ness en Kraken uit het water laat verrijzen.



Rockbands

Muziekliefhebbers kunnen zich in de koepeltent vergapen aan diverse rockbands, die elke avond vier concerten van een half uur geven. En wie honger heeft gekregen kan zich in de restaurants van het park op duivelse gerechten storten.