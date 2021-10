Efteling

Foto's: zo staat het met de bouw van Efteling-attracties Archipel en Sirocco

Archipel, de nieuwe waterspeelplaats van de Efteling, krijgt steeds meer vorm. Inmiddels is men begonnen met het aanleggen van de ondergrond. Ook bij Sirocco, de opvolger van Monsieur Cannibale, wordt hard gewerkt.



Vanuit de lucht is nu goed te zien welke vorm Archipel krijgt. Een bamboehutje in het speelgebied is afkomstig uit het oude Avonturen Doolhof. Op de Speelweide naast het bouwterrein staan verschillende nieuwe gebouwtjes klaar.

De vernieuwde rieten kap van Sirocco werd voorzien van verschillende oosterse armaturen. Ook hangt het beeld van een handelaar al op zijn plek onder de nok, hetzij nog ingepakt. Hij krijgt uiteindelijk te maken met een zware storm die de bootjes van de attractie laten draaien.



Sindbad

Sirocco en Archipel horen bij de Wereld van Sindbad, een nieuw themagebied in parkdeel Reizenrijk. Ook achtbaan Vogel Rok hoort daarbij. Het project kost 2,8 miljoen euro. In een tweede fase wordt Archipel uitgebreid en krijgt het naastgelegen restaurant Panorama een opknapbeurt.