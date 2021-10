Disneyland Paris

Disneyland Paris verplaatst ingang Crush's Coaster vanwege drukte

De ingang van de populaire achtbaan Crush's Coaster in Disneyland Paris is verplaatst. Om de grote drukte bij de attractie in goede banen te leiden, werd de gebruikelijke entree afgesloten met hekken. Bezoekers betreden de wachtrij aan de andere kant van het plein.



Op die plek stonden eerder FastPass-automaten voor Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah, de molen met vliegende tapijten van Aladdin. Nu is daar een provisorische rij gecreëerd voor de Finding Nemo-achtbaan. Disneyland Paris heeft het gratis FastPass-systeem afgelopen zomer definitief stopgezet.

Het themagebied met Crush's Coaster in het Walt Disney Studios Park heet sinds eind augustus Worlds of Pixar in plaats van Toon Studio. Daarbij horen ook de attracties Cars Quatre Roues Rallye, Cars Road Trip, Ratatouille: The Adventure, Toy Soldiers Parachute Drop, RC Racer en Slinky Dog Zigzag Spin.



Vier personen

Vanwege de populariteit en de bijzonder lage capaciteit puilt de wachtrij bij Crush's Coaster regelmatig uit. De 15,5 meter hoge spinning coaster van fabrikant Maurer Rides heeft losse karretjes in de vorm van schildpadden, voor maximaal vier personen.