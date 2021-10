Efteling

Efteling neemt Gondoletta weer in gebruik na onaangekondigde sluiting

Het technische probleem bij de Gondoletta in de Efteling is verholpen. Twee weken geleden ging de boottocht onverwachts dicht vanwege een mankement. Vanaf vandaag kunnen bezoekers weer over de Siervijver varen.



Er moest een onderdeel van één van de draaischijven onder water vervangen worden, vertelt een woordvoerster aan Looopings. "En dat onderdeel was niet op voorraad." Daarom duurde het even voordat de attractie weer in gebruik genomen kon worden.

De Gondoletta opende veertig jaar geleden, in 1981. In september was de attractie ook al bijna twee weken buiten gebruik, toen voor een geplande renovatie. Er staat voorlopig geen onderhoudsbeurt meer op de kalender.