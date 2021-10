Walibi Holland

Raad van State: bezwaren tegen muziekfestivals Walibi zijn ongegrond

Een nieuwe omgevingsvergunning voor het evenemententerrein van Walibi Holland blijft overeind. Bezwaren van de gemeentes Nunspeet, Elburg en Oldebroek zijn door de Raad van State van tafel geveegd. Daardoor kunnen muziekfestivals Lowlands en Defqon.1 uitbreiden zoals gepland.



Lowlands mag 's nachts langer doorgaan, Defqon.1 krijgt er een dag bij. Omliggende gemeentes, waar al jaren wordt geklaagd over de harde bastonen, vreesden voor een toename van de geluidsoverlast. Zij stapten naar de rechtbank. Die concludeerde dat de gemeentes geen belanghebbende partij zijn in het conflict.

De bestuursrechter denkt daar anders over. Volgens de Raad van State was het een verkeerde beslissing om de gemeentes niet-ontvankelijk te verklaren. Dat wil echter niet zeggen dat ze gelijk krijgen.



Geluidsniveaus

De Raad van State heeft zich opnieuw gebogen over de vergunning die de gemeente Dronten heeft verleend aan Walibi. Uit onderzoek blijkt dat alle geluidsniveaus tijdens festivals binnen de wettelijke normen blijven. Daarmee blijft de vergunning in stand. Wel moeten Dronten de proceskosten betalen, bijna 2800 euro.