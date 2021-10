Drayton Manor

Engels pretpark breekt 25 meter hoge thrillride af

Een 25 meter hoge thrillride in het Engelse pretpark Drayton Manor wordt na zeventien jaar afgebroken. De attractie Pandemonium verdwijnt na dit seizoen uit het park. Er wordt geen specifieke reden voor genoemd.



Pandemonium is een dubbel looping-schommelschip met in totaal 64 zitplaatsen. De gondels hebben geen vaste bodem: bezoekers bungelen met hun voeten in de lucht. Het gevaarte werd gebouwd door de Italiaanse fabrikant Fabbri Group.

"Sinds de opening in 2004 is de spectaculaire Pandemonium één van onze sensationeelste attracties, maar aan alle goede dingen komt een eind", laat Drayton Manor weten. Komend weekend wordt er afscheid genomen van de ride.



Uitbreiding

Het park in graafschap Staffordshire belooft een mooie vervanger. "Het is het einde van een tijdperk voor Pandemonium, maar er zitten grote plannen in pijplijn voor een mooie uitbreiding. We kunnen niet wachten om de nieuwe ontwikkelingen te delen."



Drayton Manor is onderdeel van de Looping Group, net als onder meer Avonturenpark Hellendoorn.