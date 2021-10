Disneyland Paris

Wederom staking in Disneyland Paris: protestactie voor het kasteel

Stakingen lijken schering en inslag te worden in Disneyland Paris. Nadat eerder al gestaakt werd bij de ingang van de Disney-parken en Disney's Newport Bay Club Hotel, vond er vandaag ook een protestactie plaats bij het beroemde sprookjeskasteel van Doornroosje.



Aan de voet van Sleeping Beauty Castle Stonden vanochtend en vanmiddag Disney-medewerkers die aangesloten zijn bij vakbond CGT. Ze zwaaiden onder meer met CGT-vlaggen. Ook bij treinstation Marne la Vallée-Chessy werd gestaakt.

De betrokken werknemers zijn ontevreden over hun werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Bij Newport Bay Club is er ook onenigheid over de werkdruk en de financiële vergoeding die er tegenover staat.