Coronabewijs wordt verplicht bij alle Belgische attractieparken

Alle attractieparken in België gaan werken met coronatoegangsbewijzen. Wie binnenkort een dagje naar een Belgisch pretpark wil, moet een vaccinatie-, herstel- of testbewijs kunnen laten zien. Anders wordt de toegang geweigerd.



De maatregel geldt voor personen van 16 jaar en ouder. Nederlanders kunnen de internationale QR-code in hun CoronaCheck-app laten scannen.

Walibi Belgium in Wallonië vraagt al sinds zaterdag 16 oktober om een coronapas bij de entree. De overige pretparken voeren de regel op vrijdag 29 oktober in. Dat zijn Bobbejaanland, Plopsaland De Panne, Plopsa Coo, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Station Antwerp, Bellewaerde Park en Boudewijn Seapark.



Pairi Daiza

Dierenpark Pairi Daiza volgt op maandag 1 november. Andere grote Belgische dierentuinen, waaronder ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael, hebben nog geen informatie bekendgemaakt. De coronacheck vervangt het dragen van mondkapjes. In Pairi Daiza moeten bezoekers van 12 tot en met 15 jaar, die buiten de zogeheten covid safe tickets vallen, nog wel mondmaskers dragen.



Vanwege de stijgende coronacijfers worden de coronaregels in heel België aangescherpt. Zo moeten in winkels en op publiek toegankelijke locaties in principe weer mondmaskers gedragen worden. De parken omzeilen die maatregel door de coronacontrole in te voeren.