Kermis

Bijzondere beelden: ritje in kermisattractie Chaos van bovenaf gezien

Een Belgische youtuber komt met bijzondere beelden van de kermisattractie Chaos. Robin Demyttenaere van YouTube-kanaal Funfair Worldwide kreeg de kans om de thrillride van bovenaf te filmen. Daarvoor klom hij in de ruim 13 meter hoge mast van het gevaarte.



Chaos is een attractie van het type afterburner, gebouwd door de Nederlandse fabrikant KMG. De ride bestaat uit een heen en weer slingerende, draaiende arm met zes hangende gondels voor in totaal 24 personen. Tijdens de rit wordt een maximale hoogte bereikt van 22 meter.

De video van ruim zes minuten werd eerder deze maand opgenomen op de kermis in Nijmegen. In het filmpje komt niet alleen de arm met de gondels in beeld, maar ook de aandrijving. De maker spreekt over de "gevaarlijkste manier om een attractie in beeld te brengen".