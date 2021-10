PortAventura World

PortAventura World wil Disneyland Paris van de troon stoten

PortAventura World wil Disneyland Paris op den duur voorbijstreven als het grootste pretparkresort van Europa. Dat zegt algemeen directeur David Garcia in een interview. Volgens hem is het goed mogelijk dat de toeristische trekpleister in de Spaanse badplaats Salou uiteindelijk groter en populairder wordt dan het Franse Disneyland.



Garcia denkt dat PortAventura World kan blijven groeien, maar daarvoor heeft hij naar eigen zeggen wel de medewerking nodig van de lokale en regionale regering. Hij hoopt dat de autoriteiten "de ambitie hebben" om te concurreren met Frankrijk, vertelt hij in gesprek met nieuwssite Economía Digital.

"Als Spanje toonaangevend wil zijn op het gebied van entertainment, moet er geïnvesteerd worden. We willen niet groeien om te groeien: het gaat erom dat we Spanje het grootste land van Europa kunnen maken op het gebied van toerisme en entertainment."



Aandeelhouders

Disneyland Paris trok vóór de coronacrisis zo'n 15 miljoen bezoekers per jaar. PortAventura moest genoegen nemen met een fractie daarvan. Garcia: "Natuurlijk willen we ooit groter zijn dan Disney. We hebben de ruimte om te groeien. Onze aandeelhouders hebben de financiële capaciteit om te blijven investeren, maar daarnaast moet er een nationale ambitie zijn om te concurreren met Frankrijk."



Dit jaar investeerde PortAventura World 16 miljoen euro in 141 nieuwe hotelkamers. De laatste nieuwe attractie was een Sesamstraat-darkride, geopend in 2019. Momenteel wordt er gebouwd aan een nieuw voetbalrestaurant.