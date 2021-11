Dolfinarium

Tv-documentaire laat zien: zo raakte Dolfinarium-orka Morgan zwanger

In deel twee van de documentaire over orka Morgan onderzocht het televisieprogramma Zembla gisteravond hoe het dier zwanger kon raken. Morgan bleek eind 2017 drachtig te zijn, terwijl dat niet de bedoeling was.



Vorige week behandelde Zembla al Morgans omstreden verhuizing van Dolfinarium Harderwijk naar het zeedierenpark Loro Parque op Tenerife. Dit keer staat haar zwangerschap centraal. Die was zeer controversieel omdat het moederbedrijf van Loro Parque, de Amerikaanse keten SeaWorld, in 2016 aankondigde niet meer met orka's te zullen fokken.

De aanleiding daarvoor was de documentaire Blackfish, die in 2013 liet zien dat orka's in gevangenschap bijna allemaal een trauma oplopen. Enkele trainers vonden zelfs de dood toen ze door gefrustreerde dieren werden aangevallen. SeaWorld besloot vervolgens na veel publieke verontwaardiging dat de huidige generatie orka's de laatste zou zijn.



Kalfje

Het Spaanse Loro Parque was het niet met die beslissing eens. Volgens verzorgers is het grootbrengen van een kalfje het mooiste wat een vrouwelijke dolfijn kan overkomen. In het najaar van 2017 kocht het park zijn vijf orka's officieel over van SeaWorld. Er kon vanaf dat moment dus weer met de dieren gefokt worden.



Ook Morgans exportvergunning stond nakomelingen gewoon toe. Toch was het niet de bedoeling dat ze in 2017 zwanger zou raken, bezweert Loro Parque. Morgan zwom apart van de mannetjes in het grote bassin, dat met een stalen hek in tweeën was gedeeld. Verzorgers vermoeden dat één van de bullen zijn penis, die makkelijk een meter lang kan worden, tussen de palen door heeft gestoken.



Sceptisch

De Nieuwe-Zeelandse orka-expert Ingrid Visser is sceptisch over die uitleg. Ze noemt het een "knap staaltje acrobatiek" als de dieren op deze wijze de liefde konden bedrijven. Visser denkt dat Loro Parque bewust heeft aangestuurd op Morgans zwangerschap. Een jonge orka trekt publiek en is daarom veel geld waard. Door te zeggen dat het een ongelukje was, probeerde het park wellicht de controverse voor te zijn. Het kalf, Ulu, overleed afgelopen augustus.



De rest van de uitzending gaat over de toekomst van orka's en andere dolfijnen in gevangenschap. Hoewel er in de Verenigde Staten en Europa steeds meer kritiek op klinkt, zijn dolfinaria in Azië razend populair. Er worden daarom vooral in Japan veel wilde dieren gevangen om voor nieuwe aanwas te zorgen.



Zelfmoord

Ric O'Barry ziet die ontwikkeling met lede ogen aan. In de jaren zestig van de vorige eeuw ving en trainde hij de vijf dolfijnen die te zien waren in het televisieprogramma Flipper. Toen de serie stopte, verhuisden de dieren naar een dolfinarium. Daar zag O'Barry hoe één van zijn pupillen zelfmoord pleegde door simpelweg te stoppen met ademen.



Sindsdien zet hij zich in voor het welzijn van dolfijnen. O'Barry heeft een reservaat op het Indonesische eiland Bali. Daar zwemmen opgevangen dieren rond in grote zeekooien, waar ze zelf hun maaltje bij elkaar moeten scharrelen. Zo bereidt hij ze voor op een terugkeer naar het wild. Dat kan volgens O'Barry mogelijk ook een oplossing zijn voor Morgan en andere nog in gevangenschap levende dolfijnen.



NPO Start

Beide delen van Morgan, De Verloren Orka zijn terug te kijken via NPO Start.