Freizeitpark Schloss Beck

Duits pretpark plant miljoeneninvestering: grote hal en nieuwe achtbaan

Het Duitse pretpark Schloss Beck, gelegen op een steenworp afstand van Movie Park Germany, wil een nieuwe achtbaan bouwen. Er worden plannen gemaakt voor een overdekte uitbreiding met meerdere attracties. Daarover vertelt directrice Karla Kuchenbäcker in een interview.



Freizeitpark Schloss Beck wil groeien in drie fases. In de eerste fase moet een waterspeeltuin worden aangelegd. De tweede fase bestaat uit een wandelpark met beelden en planten. Tot slot moet er een grote hal komen, om minder afhankelijk te worden van de weersomstandigheden.

"Daar moeten een achtbaan en andere attracties komen te staan", zegt Kuchenbäcker in gesprek met lokale krant Bottroper Zeitung. Hoewel het park de afgelopen jaren veel last had van coronabeperkingen, gaan de bouwprojecten volgens de directrice gewoon door.



Meer bezoekers

"We zullen enkele miljoenen investeren in de toekomst van het park. De plannen zijn er al sinds 2019 en we denken dat we hierdoor meer bezoekers kunnen verwelkomen." Fase één, met de waterspeeltuin, moet in 2022 of 2023 gerealiseerd worden. Daarna volgt de rest.



In Schloss Beck is nu één rollercoaster te vinden, geopend in 1987. Dat is de 6 meter hoge Familienachterbahn van fabrikant Zierer. Een vergelijkbare baan staat in Walibi Holland onder de naam Drako.