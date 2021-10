Efteling

Nieuwe theatershow Efteling afgekraakt: 'Draak van een voorstelling'

De Grote Efteling Koekoek Show valt niet bij iedereen in de smaak. In een recensie op een theaterwebsite wordt de nieuwe Efteling-voorstelling, die de komende maanden door Nederland en België toert, genadeloos afgekraakt. Recensent Robin Peeters van TheaterParadijs.nl heeft er slechts één ster voor over.



Hij zag naar eigen zeggen "geen sprookje, maar wel een draak van een show". "Waar hebben we eigenlijk naar gekeken?", vraagt Peeters zich af na het zien van de "schizofrene" productie.

Volgens hem voelt de voorstelling aan "als een ietwat overgeproduceerde, creatief luie YouTube-show vol halfbakken ideeën waarvan er minstens de helft in de vuilnisbak hadden moeten belanden". "De Grote Efteling Koekoek Show is niet meer dan een anderhalf uur durende reclamespot voor het park waar je 20 à 24 euro per persoon voor neertelt."



Pijnlijk

De show bestaat onder meer uit een geschiedenislesje over het park en het opsommen van weetjes en grappen. Peeters wijst op "inhoudelijke fouten". Zogenaamde interactieve onderdelen - "valse publieksparticipatie" - stellen volgens hem weinig voor. Hij beschrijft bovendien hoe het publiek verkeerd reageert op een vooraf opgenomen filmpje. "Pijnlijk hilarisch."



Na een uur neemt de voorstelling echter een heel andere wending, als een hacker de controle lijkt over te nemen. Hij dreigt een groot controlepaneel te laten ontploffen. Een vergezochte verhaallijn die te eng is voor kleine kinderen, zo luidt het oordeel. "En zoals zo vaak in deze show was ook dit een half afgewerkt idee met een nogal knullige ontknoping."



Jasper Verheugd

Wie De Grote Efteling Koekoek Show alsnog een kans wil geven, kan de komende maanden terecht in onder meer Roosendaal, Hasselt, Veldhoven, Uden, Venlo, Nijmegen, Den Haag, Amstelveen, Enschede en Almere. De voorstelling, geschreven en geregisseerd door Jasper Verheugd, duurt negentig minuten.