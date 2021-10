Disneyland Paris

Kinderen tot 11 jaar hoeven geen mondkapje meer te dragen in Disneyland Paris

De regels voor mondkapjes in Disneyland Paris zijn licht versoepeld. Vanaf vandaag hoeven alleen bezoekers vanaf 11 jaar een mond- en neusmasker te dragen. Eerder gold die regel ook voor kinderen vanaf 6 jaar. Zij hebben voortaan geen mondkapje meer nodig.



De verandering hangt samen met de "verbeterde gezondheidssituatie" in de regio, zo meldt Disney. "In overeenstemming met de aanbevelingen van de overheid wordt het dragen van een mondkapje nog steeds aanbevolen vanaf 6 jaar."

Op dit moment is er nog geen zicht op het schrappen van de mondkapjesregel voor alle bezoekers. Mondmaskers moeten overal in de Disney-parken gedragen worden, behalve tijdens eten en drinken en bij het maken van een foto met een Disney-figuur.



Coronacheck

In uitgaansgebied Disney Village geldt de maatregel voor alle binnenlocaties. Afstand houden is sinds kort niet meer noodzakelijk. Bij de entree van de parken vindt een coronacheck plaats, al wordt er niet gecontroleerd op identiteitsbewijzen.