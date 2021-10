Europa-Park

Gesloten restaurants in Europa-Park door nijpend personeelstekort

Bezoekers van Europa-Park moeten niet raar opkijken als verschillende eetgelegenheden gesloten zijn, zelfs op drukke dagen. Het grootste attractiepark van Duitsland kampt nog steeds met een groot personeelstekort. Dat heeft invloed op het horeca-aanbod.



"Door het nijpende personeelstekort in de horeca ziet Europa-Park zich af en toe genoodzaakt om het gastronomische aanbod te beperken", bevestigt een woordvoerster aan de regionale nieuwssite BW24.

Bezoekers zullen daardoor ook langer in de rij moeten staan bij de restaurants die wel geopend zijn. "Onze personeelsafdeling zoekt momenteel mensen voor zo'n honderd vacatures", verduidelijkt de voorlichtster.



Rulantica

Naast de restaurants in de parken en themahotels zijn er ook medewerkers nodig voor operationele functies in het pretpark en waterwereld Rulantica.