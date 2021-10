Kermis

Enorme ravage en twee gewonden door zware crash met kermiswagen

Bij een groot ongeluk met een kermiswagen op snelweg A67 zijn vannacht twee gewonden gevallen. Een bestelwagen botste op een kermisvoertuig met een mobiele kassa als aanhanger. Het gaat om de kassa van de attractie X Factory, een draaiende bank van fabrikant KMG.



Het busje knalde rond 02.15 uur achterop de kermiswagen. Door de klap brak de aanhanger los. Het gevaarte raakte daarop de vangrail, terwijl de bestelbus op de zijkant terechtkwam. De ravage was enorm: het wegdek lag vol met brokstukken.

Een vrachtwagen erachter, die de onderdelen niet kon ontwijken, raakte beschadigd. Twee inzittenden van het busje zijn naar het ziekenhuis gebracht, melden regionale media. De politie vermoedt dat er meer mensen in zaten, maar zij zijn vermoedelijk gevlucht.



Afgesloten

De opruimwerkzaamheden namen enkele uren in beslag. Vanwege het incident moest de A67 vanaf Venlo richting Eindhoven afgesloten worden. De X Factory stond tot en met zondag 24 oktober op de kermis in Venlo.