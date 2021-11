Kermis

Voor alle kermisfans: haal zelf een echte coin pusher in huis

Er is goed nieuws voor iedereen die niet genoeg kan krijgen van de coin pushers op de kermis. Een Nederlandse leverancier heeft zelf een tafelmodel ontwikkeld van de beroemde kermiskasten. Dankzij de zogenoemde Coin Pusher 365 is het mogelijk om het hele jaar door te spelen met een echte muntenschuiver.



Het idee voor het concept ontstond tijdens de coronacrisis. "Aangezien alle kermissen en arcadehallen dicht moesten tijdens de coronapandemie, konden we nergens op een coin pusher spelen", schrijven de initiatiefnemers. Tweedehands apparaten bleken er nauwelijks te zijn. "En de professionele kermismachines zijn te groot en zwaar om thuis te hebben en kosten duizenden euro's."

De Coin Pusher 365 is 70 centimeter hoog, 38 centimeter breed en 40 centimeter diep. Net als op de kermis bestaat het tafelmodel uit drie muntingangen, een wand waar de munten langs glijden, een bewegende plateau, verborgen gaten aan de zijkanten en een prijzenbak. De rand van het plateau is voorzien van een lichte helling, waardoor het moeilijker is om de munten te laten vallen. Ook werd er een led-lichtbalk ingebouwd.



Kermisgevoel

"We hebben gebruikgemaakt van degelijke en stevige materialen om het authentieke kermisgevoel zo goed mogelijk na te bootsen", vertelt Casper van Driel van leverancier Bubble Up Retail aan Looopings. Het paneel aan de voorkant kan worden geopend met een bijgeleverde sleutel. Verder is er een lade aan de achterzijde voor de munten die in de verborgen gaten zijn gevallen.



Men spreekt over "een pronkstuk". "Het heeft meer dan een jaar gekost om alles te plannen en ontwerpen, elk onderdeel te testen en diverse prototypes te maken. We hebben honderden uren gespeeld en nog steeds krijgen we geen genoeg van het heerlijke geluid van munten die door de muntenwand naar beneden vallen."



Stroomkabel

Eén muntenschuiver, inclusief Europese stroomkabel, handleiding en vijfhonderd metalen munten, kost 549 euro, plus 9,95 euro verzendkosten. De levering vindt in Nederland en België plaats binnen vijf werkdagen. Bestellen kan via de website coinpusher.eu.