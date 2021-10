Kermis

Youtubers gooien 200 euro in coin pusher op de kermis: drieduizend munten

Wat kun je winnen als je in één klap 200 euro uitgeeft aan de muntenschuivers op de kermis? Twee youtubers namen onlangs de proef op de som. Op het YouTube-kanaal Sven&Koen is te zien hoe twee kermisfanaten maar liefst drieduizend munten bestellen bij de kassa van de coin pushers.



Daarmee waren ze een hele middag zoet. In een video van ruim 33 minuten laten ze zien hoe ze met emmers vol munten langs de verschillende speelautomaten lopen, op zoek naar zo veel mogelijk punten. Ze ontdekken welke tactiek het best werkt én hoe je bonusspellen kunt winnen.

Als het duo na urenlang spelen alle gewonnen fiches bij elkaar optelt, blijken ze in totaal 250.000 punten verzameld te hebben. Uiteindelijk gaan ze naar huis met een grote Tristar-airfryer ter waarde van zo'n 60 euro en twee lolly's. Maar, zo concluderen de spelers; ze hebben wel een leuke dag gehad.