Walibi Belgium

Zo zijn de nieuwe scare zones van Walibi Belgium ontworpen

Voor het ontwerpen en bouwen van de nieuwe scare zones in Walibi Belgium werd de Vlaamse firma Production Pirates ingeschakeld. Eigenaar David Stuyck laat aan Looopings exclusief een drietal ontwerpen zien. Ook vertelt hij hoe de halloweengebieden tot stand zijn gekomen.



Production Pirates was verantwoordelijk voor de nieuwe zones Rebellion Land en Last Shelter, maar ook voor de productie van de illusieshow met Christian Farla in het Tiki-Theater. Eerder tekende het bedrijf al voor de decors van de spookhuizen Nagulai en The Curse of Amun, geopend in 2019.

"Het opbouwen van de decors van Rebellion Land en Last Shelter nam zes weken in beslag", aldus Stuyck. "Half augustus kwam officieel de opdracht, maar de plannen waren er al in 2020." Toen ging Halloween niet door vanwege de coronacrisis. Later gooide ook een zware overstroming roet in het eten.



Paniek

Ondanks de grote tegenslagen heeft Walibi uiteindelijk toch besloten om fors te investeren in het halloweenseizoen. Stuyck kreeg daarbij grotendeels carte blanche, vertelt hij. "Dat was echt bewonderenswaardig. Waar andere pretparkgroepen handelden uit paniek en op de rem gingen staan, heeft Walibi er alles aan gedaan om Halloween top te maken dit jaar. Alle registers gingen open."



Rebellion Land, waar ook een stuntshow wordt opgevoerd, draait om een duistere bende. Last Shelter is een legerbasis die wordt bevolkt door zombies. "De decors zijn enorm gedetailleerd, zeker voor tijdelijke attracties." Het kostte behoorlijk wat werk om alle decorstukken te verzamelen. "Daar steken we veel tijd in. Zo komt de grote helikopter in Last Shelter oorspronkelijk uit Polen."



Afwijzen

Voor Production Pirates was het "de grootste halloweenopdracht ooit". "We hebben andere binnenlandse en buitenlandse klanten moeten afwijzen omdat alle aandacht naar Walibi Belgium ging." Stuyck zegt tevreden te zijn met het eindresultaat. "De sfeer is geweldig. We kregen zelfs complimenten uit de Verenigde Staten over de afwerking. Het valt ontzettend in de smaak."