Speelstad Oranje

Donderslag bij heldere hemel: Hennie van der Most dumpt nieuwe eigenaren Speelstad Oranje

De heropening van het overdekte pretpark Speelstad Oranje gaat voorlopig niet door. Ondernemer Hennie van der Most heeft plotseling besloten om een overeenkomst met drie nieuwe eigenaren eenzijdig te beëindigen. Dat komt voor hen als een donderslag bij heldere hemel.



In april werd bekend dat Vera Logtenberg, haar vriend Rick van der Graaf en haar vader Jan Logtenberg het Drentse attractiepark en het bijbehorende vakantiepark zouden overnemen. In het voorjaar van 2022 had de heropening moeten plaatsvinden. De afgelopen maanden was men druk met het maken van plannen.

"En nu is er een behoorlijke kink in de kabel", vertelt Van der Graaf aan Looopings. "Op 1 oktober kregen we te horen dat Van der Most de overeenkomst wil beëindigen. We kwamen toen net terug van de pretparkbeurs in Barcelona, waar we nog met leveranciers hadden overlegd over nieuwe attracties."



Afspraak

Juridisch gezien staat Van der Most in zijn recht, aldus Van der Graaf. "De afspraak was dat wij een compleet opgeleverd park zouden overnemen", zegt hij. "Van der Most zou nog tekenen voor de renovaties en wij zouden het alleen overnemen als het aan onze wensen voldeed. Beide partijen konden dus nog van elkaar af."



Die optie heeft Van der Most aangegrepen om de potentiële nieuwe eigenaren te dumpen. "Voor ons is dat erg zuur, want we hadden fantastisch mooie plannen. Alles was voorbereid op offertebasis. Nu zijn we rigoureus aan de kant gezet."



Geen vuiltje aan de lucht

Zag het drietal dat nooit aankomen? "We zijn regelmatig gewaarschuwd voor de werkwijze van Van der Most, maar eigenlijk hebben de samenwerking altijd als positief ervaren. Een week voor de breuk bespraken we zelfs nog de marketingplannen met hem, alsof er geen vuiltje aan de lucht was. En dan kom je terug en dan blijkt dat hij het park wil verkopen aan iemand anders."



Van der Most hoopt het park nu te kunnen slijten aan vastgoedhandelaar Amresh Bajnath, die geen pretparkplannen heeft. Hij wil van het vakantiepark weer een asielzoekerscentrum maken, net als tussen 2015 en 2017 het geval was. De vraag is echter of dat überhaupt een optie is. De gemeente en buurtbewoners zien daar geen heil in.