Plopsaland De Panne

Nieuw ontwerp voor entree Plopsaland De Panne

De ingang van Plopsaland De Panne wordt vernieuwd. Het enorme zeil met het logo van het Vlaamse attractiepark raakte onlangs los tijdens een zware storm. Sindsdien oogt de entree behoorlijk kaal. Inmiddels heeft Plopsa een ander doek laten maken, met een nieuw ontwerp.



Met het kleurgebruik en de vormgeving wordt ingespeeld op het naderende winterseizoen. Plopsaland blijft voor het eerst de hele winter geopend, op alle zaterdagen, zondagen en woensdagen en tijdens de volledige kerstvakantie.

Op de resterende dagen is het overdekte gedeelte Mayaland toegankelijk. Eerder gingen de poorten in de wintermaanden dicht voor onderhoud. Eigenlijk zou Plopsaland vorig jaar al de hele winter open zijn, maar dat kon uiteindelijk niet doorgaan in verband met de coronamaatregelen.



Bevestigd

De storm van vorige week zorgde voor zo'n 25.000 euro aan schade, waaronder het losgeraakte zeil. Het nieuwe exemplaar wordt aan de entree bevestigd zodra de weersomstandigheden het toelaten. Vandaag waaide het nog te hard om de klus te klaren.