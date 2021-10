Walibi Belgium

Video: Walibi Belgium heeft geheime bar met gewaagde acts en schaarsgeklede vrouwen

Bezoekers van Walibi Belgium kunnen tijdens het halloweenseizoen op zoek naar een geheime bar: de Bar'Hell. Op een afgelegen plek in het familiepretpark bevindt zich een verborgen café waar uitdagende acts worden opgevoerd. Zo lopen er schaarsgeklede dansers rond die shotjes uitdelen.



In verschillende terraria zijn slangen, schorpioenen en vogelspinnen te vinden. Ook treedt er een sensuele zangeres op en is er een gewaagde paaldansact met een striptease. De Bar'Hell is dan ook niet geschikt voor kinderen.

Wie naar binnen durft, kan zich melden bij een zogenaamde nachtwinkel aan de zijkant van eetgelegenheid La Terrasse. Dat is tegenover de rondrit Melody Road. Eenmaal binnen in de Night Shop blijkt dat de 'winkel' slechts dient als een façade voor de bar.



Tickets

Door een cola-automaat te openen, ontstaat een doorgang naar de Bar'Hell. Die blijkt gebouwd te zijn in het oude station van de gesloten treinbaan MusicXpress. De bar is geopend vanaf 13.00 uur tot sluitingstijd van het park. Losse tickets kosten 5 euro op reguliere dagen en 6 euro op dagen met een avondopenstelling. Toegang tot de bar zit ook inbegrepen bij voorrangaspas Speedy Hell Ultimate (85 euro).