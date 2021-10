Walibi Belgium

Video: dit zijn de drie nieuwe scare zones van Walibi Belgium

Het belangrijkste wapenfeit van Walibi Belgium tijdens het halloweenseizoen van 2021: drie gloednieuwe scare zones. Bezoekers kunnen dit jaar Rebellion Land, Last Shelter en Psycho Circus ontdekken. Een videoreportage van Looopings brengt de drie nieuwe gebieden in beeld.



De opvallendste scare zone is Rebellion Land, gebouwd op een terrein buiten het bestaande park. Leverancier Production Pirates creëerde een enorme constructie met containers. Daar wordt een stuntshow met BMX'en en een motor opgevoerd. Bezoekers kunnen er ook terecht voor drankjes en souvenirs. Bovendien zijn er optredens van vuurspuwers en dj's.

Rebellion Land wordt gedomineerd door een duistere bende die het gebied kort en klein geslagen heeft, zo gaat het verhaal. Daardoor bleef er volgens Walibi een "duistere schroothoop" over.



Legerbasis

Last Shelter staat in het teken van zombies. Het gebied bij botsauto's Tuf Tuf Club werd omgebouwd tot een legerbasis. Overdag lopen er soldaten rond, 's avonds zijn zij getransformeerd tot bloeddorstige monsters. In de scare zone bevindt zich ook de ingang van de nieuwe walkthrough Lost Forest, in de openlucht.



De derde nieuwe scare zone heet Psycho Circus. Onheilspellende circusartiesten maken daar de dienst uit. Wie durft, kan een kijkje nemen in een grote circustent met angstaanjagende clowns en kooien waar vreemde creaties uit zijn ontsnapt.



Christian Farla

De scare zones zijn overdag al geopend. Ook bij houten achtbaan Loup Garou verscheen een nieuwe zone: Happy Halloween, bedoeld voor kinderen. Daar treedt een goochelaar op. In het Tiki-Theater, naast achtbaan Tiki-Waka, is een grote illusievoorstelling te zien met Christian Farla. Die kreeg de titel Lucifer Show.



Het aantal spookhuizen ligt in 2021 lager dan gebruikelijk. Walibi heeft er dit jaar drie: Nagulai, The Curse of Amun en Mine Blast. De laatstgenoemde is gratis, de andere twee kosten 5 tot 6 euro per stuk. Alle halloweenacteurs dragen mondkapjes. Bezoekers hoeven dat niet meer te doen, omdat bij de ingang gevraagd wordt om een coronatoegangsbewijs.