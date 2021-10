Foto's: ontdek het nieuwe Plopsa-pretpark Plopsa Station Antwerp

Plopsa Station Antwerp

De Plopsa-familie heeft er een nieuwe telg bij. Het noodlijdende overdekte attractiepark Comics Station Antwerp is de afgelopen maanden omgetoverd tot Plopsa Station Antwerp. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd in verbeteringen en nieuwe attracties. De grootste uitdaging: een vrij kil en kaal pretpark voorzien van de typische Plopsa-sfeer.



Comics Station stond bekend om een steriel uiterlijk met voornamelijk tweedimensionale decoraties. Daar heeft Plopsa onmiddellijk wat aan gedaan, door veel kleur en driedimensionale objecten toe te voegen. Ook de indeling en het attractieaanbod werden rigoureus aangepast.

Zo kocht Plopsa een frisbee-molen (met Piet Piraat-thema), een fietsmolen (Mega Mindy), een kikkermolen (Bumba), een vliegtuigmolen (Super Wings), een carrousel (Jommeke), botsauto's (K3) en een speelgebied (Maya de Bij). Een bestaande vrijevaltoren werd voorzien van een nieuw ritprogramma en een Wickie de Viking-thema.



Puntentelling

Binnenkort worden daar ook geluiden en een videoprojectie toegevoegd. Bij het Lucky Luke-schietsalon, waar bezoekers op boeven moeten schieten, liet Plopsa een puntentelling installeren om de attractie interessanter en interactiever te maken.



Plopsa Station Antwerp bestaat uit een grote open hal met vier verdiepingen. Roltrappen en een lift verbinden de verschillende niveaus met elkaar. Op elke verdieping is er een eetgelegenheid. Zo staat bij de ingang een foodtruck in de vorm van het busje van Samson & Marie. Het grote restaurant Mr. Spaghetti bevindt zich helemaal bovenaan.



Theaterzaal

Enkele attracties hebben het veld moeten ruimen omwille van technische problemen of ruimtegebrek, waaronder glijbanen, een escape room en botsauto's in de vorm van ufo's. De Belgische striphelden waar Comics Station om bekend stond, mochten wel blijven. Bezoekers kunnen op de foto met bijvoorbeeld De Smurfen en Suske en Wiske, maar ook met Studio 100-figuren als Maya de Bij en Bumba. Een theaterzaal wordt op dit moment nog niet actief gebruikt.



Platte achtergronden zijn vervangen door gedetailleerde decorelementen, onder meer bij de Lucky Luke Express, een interactieve darkride met De Smurfen en de ingang van het theater. Boven de centrale hal werd een sterrenhemel aangebracht, zodat er geen daglicht meer binnenkomt. Op die manier kan Plopsa meer doen met sfeerverlichting.



Speedway

Eén nieuwe attractie ontbreekt nog. Suske en Wiske krijgen in december hun eigen speedway-attractie van fabrikant Zamperla. Zo'n ride staat al in Movie Park Germany onder de naam Zuma's Zoomers. Verder kampt de frisbee Storm op Zee nog met technische complicaties. Ook op decoratiegebied moeten de puntjes de komende weken nog op de i gezet worden. Eind december moet alles af zijn. Plopsa spreekt voorlopig over een "testopening".



Men rekent op 200.000 tot 250.000 bezoekers per jaar. Dat is ook waar Comics Station oorspronkelijk op doelde. In 2018, een jaar na de opening, waren dat er 150.000. Het park kwam in de financiële problemen, waardoor gezocht moest worden naar een nieuwe eigenaar. Na lang twijfelen ging Plopsa eind 2019 overstag.



Waterparken

De Plopsa Group telt in België nu vier pretparken (Plopsaland De Panne, Plopsa Coo, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Station Antwerpen) en twee waterparken (Plopsaqua De Panne, Plopsaqua Landen-Hannuit). Verder zijn er attractieparken in Nederland, Duitsland en Polen. In Polen en Tsjechië wordt al gewerkt aan nieuwe parken.