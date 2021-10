Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen stuurt kantoormedewerkers de werkvloer op

Wie in de herfstvakantie naar Attractiepark Slagharen gaat, kan bij de attracties, restaurants en winkels kantoormedewerkers tegenkomen. Zij helpen op drukke dagen mee op de werkvloer. Op die manier hoopt men bij te kunnen dragen aan het oplossen van een structureel personeelstekort.



Het Overijsselse pretpark spreekt over een "vindingrijke oplossing". Het gaat om medewerkers van de afdelingen commercie, human resources, IT en financiën.

"Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk locaties in het park open kunnen, draagt iedereen zijn steentje bij", aldus Slagharen. "Wij zijn heel blij met de flexibiliteit en het enthousiasme waarmee iedereen bijdraagt."



Weekenden

In Slagharen vindt momenteel herfstfestival Western Wish Fall plaats, met een nieuwe show. Komende week is het park nog dagelijks geopend, daarna gaat Slagharen tot de kerstvakantie alleen open in de weekenden.