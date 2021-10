Energylandia

Pools pretpark Energylandia kondigt negentiende achtbaan aan

Pretpark Energylandia in Polen blijft achtbanen toevoegen alsof ze niets kosten. Eerder werd al duidelijk dat het attractiepark volgend jaar een mijntrein opent: de achttiende rollercoaster in het park. Alsof dat niet genoeg is, zijn er inmiddels ook plannen voor achtbaan nummer negentien.



Mijntrein Choco Chip Creek wordt onderdeel van het nieuwe themadeel Sweet Valley, een kleurrijk dorpje in snoepthema. In hetzelfde gebied komt nóg een nieuwe familieachtbaan te liggen, zo blijkt nu: Honey Harbour. Daarvan heeft Energylandia ontwerpen naar buiten gebracht.

Beide coasters worden neergezet door de Nederlandse fabrikant Vekoma. De uitbreiding heeft sowieso een Nederlands tintje, want voor het masterplan van Energylandia is het Zuid-Hollandse ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision verantwoordelijk. Er wordt eveneens gewerkt aan de komst van een overdekt waterpark en verschillende themahotels.



Theater

Op de tekeningen van Sweet Valley zijn verder meerdere kleinschalige familieattracties zichtbaar, zoals een draaimolen, een tractorbaan en koffiekopjes. In een tweede fase wil men een complex met een restaurant en een theaterzaal toevoegen: Sweet Valley Town Hall.



Energylandia is al het park met de meeste achtbanen in Europa, gevolgd door Prater in Oostenrijk met veertien coasters en Europa-Park in Duitsland met dertien exemplaren. Wereldwijd staat Six Flags Magic Mountain in de Amerikaanse staat Californië op de eerste plaats. Daar opent volgend jaar de twintigste achtbaan.