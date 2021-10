Walibi Belgium

Video: Halloween in Walibi Belgium met nieuwe walkthrough door het bos

Walibi Belgium kondigde voor 2021 "het spectaculairste halloweenevenement ooit" aan. Eén van de toevoegingen is Lost Forest, een walkthrough in een bos vol griezels. Daarvoor wordt een bosgebied gebruikt aan de rand van het pretpark.



De ingang bevindt zich in de scare zone Last Shelter, waar normaal gesproken een botsauto-attractie met de naam Tuf Tuf Club te vinden is. Na de wandeling komen bezoekers uit in de scare zone Rebellion Land.

Het verhaal achter Lost Forest gaat over "verloren zielen die voor eeuwig door het bos zwerven op zoek naar een uitweg". "Zet je ook maar één stap verkeerd, dan eindig je zoals alle anderen die onschuldig kwamen kamperen, jagen of hout verzamelen: ze werden gek van paniek en angst", valt te lezen in de beschrijving.



Daglicht

In tegenstelling tot andere attractieparken met een walkthrough in een bos, zoals Movie Park Germany, Toverland en Walibi Holland, is Lost Forest in Walibi Belgium ook bij daglicht geopend. Op reguliere dagen is de halloweenbeleving toegankelijk tussen 12.00 en 18.00 uur, voor 6 euro per persoon.



Op dagen met een avondopenstelling kunnen bezoekers er terecht van 14.00 tot 22.00 uur. Dan kosten tickets 8 euro. Toegang tot de walkthrough zit ook inbegrepen bij de voorrangspassen Speedy Hell (50 euro) en Speedy Hell Ultimate (85 euro).