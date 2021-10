Bobbejaanland

Nieuwe halloweenbeleving Corp in Bobbejaanland: 'Niet zomaar een spookhuis'

Bobbejaanland heeft een nieuwe halloweenbeleving ontwikkeld die draait om een gevaarlijk beest: Corp. Na een ritje in een geblindeerde bus arriveren bezoekers op een geheime locatie, waar een criminele organisatie een exotische dierenveiling organiseert.



Als klapstuk veilt men een genetisch gemodificeerd dier met de naam rabidi porcus. Het monster zit opgesloten, maar voor de zekerheid worden aanwezigen tijdens de veiling in kooien gestopt. Dat blijkt geen overbodige luxe, want uiteraard loopt het verhaal niet goed af.

"Dankzij diverse speciale effecten zijn bezoekers voortdurend in de veronderstelling dat het brullende, bloeddorstige beest ergens kan opduiken", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "De vraag blijft of en wanneer hij zal toeslaan."



Verbeteringen

Corp werd ontwikkeld in samenwerking met productiebedrijf Fabrique Fantastique en decorateur Kabuki. Dat gebeurde razendsnel: voor het bedenken en realiseren van het concept had men slechts zes weken de tijd. Na een try-out met fans en journalisten op 22 oktober zijn er aanpassingen verricht en verbeteringen doorgevoerd.



"Corp is niet zomaar een spookhuis, het is een totale ervaring", aldus de voorlichtster. "Naast alle klassieke spookhuizen miste dat nog in ons halloweenaanbod." De nieuwe halloweenattractie bevindt zich in de buurt van achtbaan Speedy Bob.



Tickets

Tickets voor Corp kosten 9 euro per persoon, of 11 euro op zaterdag 30 en zondag 31 oktober. Dan blijft Bobbejaanland open tot 21.00 uur. Ook op woensdag 3, vrijdag 5 en zaterdag 6 november zijn er avondopenstellingen. De andere vier spookhuizen heten Yummy, Bazaar Bizarre, Sonar en Texas Butcher.