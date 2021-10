Bobbejaanland

Foto's: Bobbejaanland presenteert nieuw spookhuis Texas Butcher

Eén van de nieuwe spookhuizen in Bobbejaanland heet Texas Butcher. In themagebied Cowboy Town krijgen bezoekers een rondleiding achter de schermen van een onheilspellende slagerij. Daar ontdekken ze hoe de lugubere slager te werk gaat.



"Texas Butcher staat bij de lokale bevolking en ver daarbuiten bekend om z'n heerlijke kop en leverpaté", zo luidt de beschrijving. "Benieuwd naar het geheime ingrediënt dat het vlees van deze slager zo bijzonder maakt?"

De decors van Texas Butcher werd vervaardigd door de firma Kabuki. Tickets kosten 6,50 euro per persoon. Als extraatje ontvangen bezoekers bij het verlaten van het spookhuis een speciale kruidenmix voor vlees. Op de plek van de slagerij was tot eind 2019 het Nightmare Motel te vinden, een combinatie van een spookhuis en een escape room.



Afgehuurd

Vandaag is Bobbejaanland volledig afgehuurd door een bedrijf. Morgen barst de halloweenperiode los voor het grote publiek. Het seizoen duurt tot en met zondag 7 november, met avondopenstellingen op 30 en 31 oktober en 3, 5 en 6 november.



Naast Texas Butcher presenteert Bobbejaanland nog een nieuwe spookhuis: Corp, dat draait om een genetisch gemodificeerd beest. Daar worden de komende dagen nog de puntjes op de i gezet. Verder is het bestaande haunted house Bazaar Bizarre uitgebreid. Ook de spookhuizen Yummy en Sonar keerden terug.