Attractiepark Toverland

Video: Halloween Nights in Toverland met drie spookhuizen, twee walkthroughs en vijf scare zones

De Halloween Nights in Toverland zijn in volle gang. Het Limburgse attractiepark is op twaalf avonden in oktober en één in november tot 23.00 uur geopend. Belangrijkste nieuwkomer is de walkthrough 20 Years of Fear, een duister doolhof waar bezoekers halloweenpersonages uit de afgelopen decennia tegen het lijf kunnen lopen.



Toverland heeft dit jaar geen grote verrassingen in petto: het halloweenaanbod is grotendeels gelijk aan dat van 2020. Wel werden er verschillende kleine verbeteringen doorgevoerd. Zo kwam er een nieuwe looproute bij walkthrough The Witches Forest.

De ingang werd verplaatst naar de toiletten bij restaurant The Flaming Feather. Bezoekers maken nu een volledige wandeling om het meer naast themagebied Avalon. Ze betreden een behekst bosgebied vol duistere rituelen en mistige slingerpaadjes.



Boswachter

Haunted house Fear the Woods was in 2020 te vinden in een grote tent tussen Avalon en entreegebied Port Laguna. Dit jaar is het spookhuis terugverhuisd naar de Mystique-zaal in het overdekte themadeel Wunderwald. Bezoekers gaan op zoek naar een verloren boswachter. Daarbij moeten ze ook een stukje kruipen.



Spookhuis Maison de la Magie, gelegen buiten het Toverland-terrein, is bereikbaar met speciale treintjes die vertrekken vanuit Port Laguna. De ingang werd gedecoreerd als een duister treinstation. Er klinken nu ook omroepberichten over vertrekkende treinen. In het huis is een actiefoto toegevoegd.



Poppen

In spookhuis The Dollhouse - de halloweenversie van funhouse Villa Fiasko - wekt een eenzame professor angstaanjagende poppen tot leven. Liefhebbers van pompoenen kunnen terecht bij de Pumpkin Farm in de Tovertuin.



Een belangrijke verandering is voor bezoekers alleen zichtbaar in hun portemonnee: voor het eerst moeten voor alle spookhuizen en walkthroughs in Toverland tickets gekocht worden. Maison de la Magie kost net als vorig jaar 7,50 euro. Voor de overige belevingen vraagt men 5 euro.



Restaurant

Er is ook een Fear Pass van 57,50 euro, inclusief alle halloweenattracties én het all-you-can-eat-buffet Trick or Eat in restaurant MaMouche. Voor het buffet zijn tijdvakken van tachtig minuten beschikbaar tussen 15.30 en 21.00 uur. Losse tickets voor Trick or Eat kosten voor 32,50 euro. Kinderen van 6 tot en met 11 jaar zijn 17,50 euro kwijt. Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar moet 9,95 euro afgerekend worden.



De vijf scare zones Cirque, DesTroy, Shadows of the Sea, Morgana's Frozen Knights en Fiesta de los Muertos keerden terug. Aan Cirque is wederom een gratis toegankelijke kermisattractie toegevoegd: de Cake Walk. Alle avonden worden afgesloten met een vuurwerkshow met een nieuwe halloweensoundtrack.