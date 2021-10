Parc Astérix

Parc Astérix renoveert beroemde rots

Het Franse pretpark Parc Astérix, nabij Parijs, renoveert een belangrijke blikvanger. De beroemde rots waarop Asterix bezoekers verwelkomt, wordt in fases opgeknapt. Deze week kreeg de voorkant zijn oorspronkelijke kleur terug.



De rots staat al ruim dertig jaar in regen en wind en heeft daardoor wat glans verloren. Omdat het weer de afgelopen dagen gunstig was, besloot men de voorkant aan te pakken. Het gaat om een oppervlakte van ongeveer 500 vierkante meter.

Er zijn twee nieuwe lagen hars aangebracht. Die moeten elk 72 uur moeten drogen en dus was het wachten op een week zonder neerslag.



Erosie

Voor het volgende seizoen wil Parc Astérix nog een kwart van de rots renoveren. Daarnaast wordt 10 procent van de interne structuur vervangen. Die is onderhevig aan erosie.



Voor Parc Astérix is de rots van de beroemde Gallër wat het sprookjeskasteel van Doornroosje is voor Disneyland Paris. Dat icoon werd het afgelopen jaar ook opgeknapt. Inmiddels komt het kasteel langzaam uit de steigers.