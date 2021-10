Kermis

Deel van kermisattractie Reactor beschadigd door noodweer

Op de najaarskermis in Breda is een deel van een attractie beschadigd geraakt door de harde wind. Bij de Reactor - een draaiende arm met een roterende schijf eraan - kwam het rechtergedeelte van de achterwand los tijdens een zware storm. Dat is te zien op beelden van dagblad BN DeStem.



Er vielen geen gewonden. Medewerkers hebben de attractie inmiddels extra verstevigd met palen en touwen. De schade wordt gerepareerd nadat een verzekeringsagent is langsgekomen. Waarschijnlijk gebeurt dat morgen. Daarna kan de attractie weer open.

De kermis op het Chasséveld in Breda duurt nog tot en met zondag 24 oktober. Het attractieaanbod bestaat verder uit Space Jam, Heroes City, Chaos, Thriller, Toxic, Air Race Bungee, Break Dance, Power Polyp, Disco Jumper XXL, Time Machine, American Wipp en Propeller.