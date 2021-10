Holiday Park

Plopsa's Holiday Park vandaag uit voorzorg gesloten

Het Duitse attractiepark Holiday Park, gelegen in deelstaat Rijnland-Palts, is vandaag onverwachts niet geopend. Dat valt te lezen op de Facebook-pagina van het park. Het gaat om een voorzorgsmaatregel vanwege een zware herfststorm.



De Duitse weerdienst heeft een waarschuwing afgegeven. "De veiligheid van alle gasten en medewerkers is altijd onze hoogste prioriteit", meldt Holiday Park. Bezoekers met een ticket voor 21 oktober kunnen het kaartje gebruiken op een andere dag tot het einde van seizoen 2022.

"Gezien de weersvoorspellingen gaat het niet om veel mensen", vult een voorlichter aan. Holiday Park is onderdeel van de Plopsa Group. Volgens de woordvoerder heeft de storm wat schade aangericht. "Maar de sluiting is vooral uit voorzorg."



Vlaamse kust

Eerder vandaag nam Erlebnispark Tripsdrill, dat hemelsbreed zo'n 60 kilometer verderop ligt, dezelfde beslissing. In Holiday Parks zusterpark Plopsaland De Panne, aan de Vlaamse kust, raakte een deel van de entree los door de harde wind.



Holiday Park staat tot en met zondag 31 oktober in het teken van Halloween, met het kindvriendelijke evenement Dinoween. Op zes dagen in oktober zijn er 's avonds Halloween Fright Nights voor bezoekers vanaf 16 jaar.