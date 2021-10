Dolfinarium

Reclame Code Commissie tikt Dolfinarium op de vingers: slogan is misleidend

Het Dolfinarium kan de slogan "Ontdek, Beleef, Bescherm" beter niet meer gebruiken. Dat heeft de Reclame Code Commissie geoordeeld na een klacht van dierenrechtenorganisatie House of Animals. Volgens de commissie is het motto misleidend vanwege het woord 'Bescherm'. Die term zou suggereren dat bezoekers de dieren in het park beschermen door een kaartje te kopen.



Volgens het Dolfinarium wordt daarmee gedoeld op het "sensibiliseren van de bezoekers in de richting van natuurbehoud". Wetenschappelijke artikelen zouden aantonen dat dierentuinen en educatieve presentaties helpen om belangstelling voor natuurbehoud te wekken.

De reclamewaakhond acht het echter niet waarschijnlijk dat de consument die indirecte uitleg zal begrijpen. Een gemiddelde Nederlander zal waarschijnlijk denken dat er door het kopen van een ticket een directe bijdrage geleverd wordt aan het beschermen van de dieren, aldus de commissie. "En dat deze dieren door een bezoek aan het Dolfinarium worden beschermd, blijkt nergens uit."



Oneerlijk

In de eindconclusie valt dan ook te lezen: "Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting in zoverre misleidend en om die reden oneerlijk."



Toch is het Gelderse dierenpark voorlopig niet van plan om de slogan te schrappen. In een reactie laat een woordvoerder weten dat het Dolfinarium in beroep gaat tegen de uitspraak. "Wij zijn het niet eens met het oordeel", zegt de voorlichter. "Mensen inspireren en aanzetten tot natuurbehoud is juist waar dierentuinen voor zouden moeten staan."