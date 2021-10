Disneyland Paris

Frozen-theatershow weer te zien in Disneyland Paris

Het entertainmentaanbod van Disneyland Paris keert langzaam maar zeker terug naar het oude niveau. Steeds meer voorstellingen maken hun rentree. Vanaf vandaag kunnen bezoekers weer kijken naar de Frozen-theatershow in het Walt Disney Studios Park.



De muzikale voorstelling Frozen: A Musical Invitation wordt meermaals per dag opgevoerd in theater Animation Celebration. Toeschouwers maken kennis met de hoofdrolspelers uit de Frozen-films, aan de hand van verschillende bekende liedjes.

Ook de show The Lion King: Rhythms of the Pride Lands is vanaf vandaag weer te zien. Dat is voor het eerst sinds de start van de coronacrisis. Bezoekers kunnen nu betalen als ze verzekerd willen zijn van een zitplaats. Verder is er voortaan een kleinschalige halloweenparade onder de noemer Mickey’s Halloween Surprise.



Mondkapjes

Afstand houden in de Disney-parken hoeft sinds kort niet meer, ook niet in de theaters. Mondkapjes zijn nog wel verplicht. Halverwege november gaat een nieuwe kerstparade in première. In december keert avondspektakel Disney Illuminations terug.



De afgelopen maanden telde Disneyland slechts één echte theaterproductie, namelijk Disney Junior Dream Factory in Studio D.