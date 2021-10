Erlebnispark Tripsdrill

Duits pretpark blijft onverwachts dicht vanwege zware storm

Bezoekers van het Duitse pretpark Erlebnispark Tripsdrill staan vanochtend voor een gesloten poort. Het attractiepark in deelstaat Baden-Württemberg wordt getroffen door een zware herfststorm. Daardoor kunnen de attracties niet open.



In eerste instantie zijn bezoekers wel binnengelaten. Toen duidelijk werd dat de schade te groot was, hebben medewerkers vrijkaarten uitgedeeld voor een volgend bezoek. Die zijn geldig tot eind 2022. Daarna is iedereen weggestuurd.

Op de Facebook-pagina van Tripsdrill valt nu te lezen dat het park in ieder geval de rest van de dag gesloten zal blijven "om veiligheidsredenen". "Wij vragen om jullie begrip.".



Prullenbakken

Een Nederlandse bezoeker spreekt over een "drama". "Er vliegt van alles rond, schuurtjes vallen uit elkaar en prullenbakken gaan overal heen, samen met hekken en borden."