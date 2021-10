Efteling

Efteling heeft nu ook Broodje Unox met kiprookworst

Wie een Broodje Unox bestelt in de Efteling, kan sinds kort kiezen voor een ander soort worst. Naast de klassieke rookworst en een vegetarische worst is er voortaan ook een kipvariant verkrijgbaar. Het gaat om een pilot.



Op dit moment worden de Broodjes Unox met kiprookworst alleen geserveerd bij De Smaeckmaker, de kar naast Symbolica in parkdeel Fantasierijk. De normale en vegetarische worst zijn ook nog steeds onderdeel van het aanbod. Alle varianten hebben dezelfde prijs.

"Als het aanslaat, zal het waarschijnlijk blijven", weet een Efteling-woordvoerder. Het attractiepark telt in totaal vijf Unox-karren. Ze staan ook bij Villa Volta, naast De Vliegende Hollander, bij de Speelweide en naast de PiraƱa.