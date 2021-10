Disneyland Paris introduceert betaalde wachtrij bij spookhuis Phantom Manor

Disneyland Paris

Het betaalde voorrangssysteem van Disneyland Paris wordt uitgebreid. Vanaf vandaag kunnen bezoekers ook bij spookhuis Phantom Manor tegen betaling de wachtrij overslaan. Dat kost momenteel 5 euro per persoon. Het totale aantal attracties met een zogeheten Premier Access-optie komt daarmee op negen stuks.



Disney Premier Access is de vervanger van het gratis FastPass-concept. Sinds afgelopen zomer kost het geld om gebruik te maken van aparte, kortere wachtrijen. Momenteel zijn er twee verschillende tarieven: 12 euro voor de populairste attracties - waaronder Hyperspace Mountain, Big Thunder Mountain en Peter Pan's Flight - en 5 euro voor de overige attracties.

Volgens Disney zorgt het systeem voor "meer flexibiliteit bij het plannen van je dag". Uiteraard is de wijziging bedoeld om meer inkomsten te genereren. Men belooft dat er binnenkort meer attracties aan het programma worden toegevoegd. Grote attracties zonder Premier Access zijn nu nog Crush's Coaster, Indiana Jones and the Temple of Peril, It's a Small World en Pirates of the Caribbean.