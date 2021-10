Plopsaland De Panne

Storm in Plopsaland De Panne: entreedoek raakt los door harde wind

Door een zware storm is een deel van de ingang van Plopsaland De Panne weggewaaid. Het grote doek dat normaal gesproken bevestigd is aan de entree, raakte los. De brandweer moest eraan te pas komen om het enorme zeil te demonteren.



Op het opvallende doek staan rode theatergordijnen en het logo van het attractiepark, omringd door Studio 100-figuren als Bumba, Maya de Bij, Piet Piraat, Mega Mindy en Wickie de Viking. Volgens een woordvoerder valt de schade in de rest van het park verder mee.

Plopsaland is vandaag gesloten voor publiek, met uitzondering van het overdekte gedeelte Mayaland Indoor. Ook het Plopsa Hotel en het aangrenzende zwembad Plopsaqua zijn toegankelijk. In het weekend gaat het volledige park weer open.



Windhoos

Ruim een jaar geleden werd Plopsaland ook getroffen door een pittige storm. Toen ontstond er wel schade. Decorstukken kwamen los en panelen braken af. In 2019 liet een windhoos een spoor van vernieling achter. Onder meer beelden, hekken en meubelstukken moesten het ontgelden.