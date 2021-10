Efteling

Video: Efteling-bezoekers horen ongepaste woorden bij Holle Bolle Gijs

Heeft Holle Bolle Gijs in de Efteling nieuwe woorden geleerd? Naast zijn gebruikelijke "papier hier" lijkt hij tegenwoordig ook schunnige taal te uiten. In een video van een Twitter-gebruiker is te horen hoe de beroemde papiervreter twee keer "seks" zegt.



"Oh wat lekker, hè fijn" reageert hij als iemand hem een propje papier voert. Tot dusver niets ongebruikelijks. Vreemd genoeg roept Gijs daarna plotseling "seks, seks". Vervolgens kletst hij verder alsof er niets aan de hand is: "Ik heb zo'n honger, papier hier".

De video is niet bewerkt. "Ik zat op het terras, een kind gooide er iets in en ik hoorde hem dit zeggen", vertelt de filmer aan Looopings. "Toen heb ik twaalf filmpjes moeten maken voordat hij het opnieuw zei."



Engels

Het gaat om Wagen Gijs, de Holle Bolle Gijs tegenover Langnek in het Sprookjesbos. Die staat er al sinds 1967. Hij bedankt voor afval in vier verschillende talen: Nederlands, Duits, Frans en Engels. De woorden in kwestie moeten volgens de Efteling "thanks, thanks" voorstellen. Dat komt momenteel alleen niet helemaal uit de verf, vermoedelijk door een technisch probleem met de audioinstallatie.



Komen er reprimandes voor de veelvraat? "We gaan met Gijs in gesprek, want dit soort taalgebruik hoort niet in het park thuis", reageert een Efteling-woordvoerder met een knipoog. Iets serieuzer: "Het klinkt inderdaad nogal ongelukkig. We gaan kijken of we iets moeten aanpassen."