Walibi Holland

Halloween Fright Nights in Walibi Holland tot nu toe op bijna alle dagen uitverkocht

Ondanks een verlaagde capaciteit en de invoering van een coronatoegangsbewijs zal Walibi niet ontevreden zijn over de 2021-editie van de Halloween Fright Nights. Het populaire horror-evenement is tot nu toe op vrijwel alle dagen volledig uitverkocht.



In het eerste weekend zat Walibi Holland helemaal vol op zaterdag 9 oktober. Afgelopen weekend - zaterdag 16 en zondag 17 oktober - werd de maximumcapaciteit wederom bereikt. En wie van plan was om voor deze week nog een kaartje te kopen, vist eveneens achter het net.

Voor donderdag 21, vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 oktober zijn al geen tickets meer verkrijgbaar. Bovendien lijkt het erop dat de laatste Fright Nights-dagen van het jaar - donderdag 28, vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 oktober - binnen afzienbare tijd ook uitverkocht zullen raken. De laatste zaterdag zit al vol.



Twaalf dagen

De Halloween Fright Nights vinden dit jaar plaats op twaalf dagen. Belangrijkste trekpleisters zijn de spookhuizen Jefferson Manor, The Villa, Psychoshock en Below, de walkthroughs Campsite of Carnage, Wicked Woods en The Final Hideout, de scare zones Nightmares, Villains, Tangled Twigs, Pirate's Cove en Firepit en de halloweenride Wrong Turn: Into Darkness.



Wie niet van horror houdt, kan langskomen op dagen dat alleen kinder-evenement Halloween Spooky Days op de planning staat: de maandagen, dinsdagen en woensdagen in de herfstvakantie. Daarvoor zijn nog wel voldoende entreekaarten beschikbaar.