Bellewaerde Park

Video: achter de schermen bij draaiend huis in Belgisch pretpark

Hoe ontstaat de illusie van een draaiend huis in een attractiepark? YouTube-kanaal Theme Park Science mocht achter de schermen kijken bij Houdini's Magische Huis in het Belgische pretpark Bellewaerde. Dat leverde bijzondere beelden op.



Houdini's Magische Huis is een madhouse van de Nederlandse fabrikant Vekoma. Dergelijke attracties, waarvan Villa Volta (1996) in de Efteling het bekendste voorbeeld is, schoten rond de eeuwwisseling als paddenstoelen uit de grond.

Bellewaerde opende Houdini's Magische Huis in 1999. Bezoekers treden binnen in het verlaten landhuis van boeienkoning Harry Houdini, waar de magische kracht van de iconische goochelaar nog steeds aanwezig blijkt te zijn.



Kelder

In de bijna twaalf minuten durende minidocumentaire neemt presentator Danny van der Weel kijkers mee naar de verborgen kelder van de attractie. Daar laat hij zien hoe Houdini's huiskamer in beweging wordt gebracht. Verder komen technisch manager Geert Lernout en goochelhistoricus Kobe Van Herwegen aan het woord.



Soortgelijke attracties zijn bijvoorbeeld Merlin's Magic Castle (2000) in Walibi Holland, Le Palais du Génie (2001) in Walibi Belgium, Feng Ju Palace (2002) in Phantasialand, Magic House (2002) in Gardaland, Hotel Embrujado (2005) in Parque Warner Madrid en Le Defi de César (2008) in Parc Astérix.