Efteling

Efteling-bezoekers op heterdaad betrapt bij stelen van 240 euro aan souvenirs

Vier bezoekers van de Efteling zijn op heterdaad betrapt bij het stelen van bijna 240 euro aan souvenirs. De diefstal vond plaats in juni 2019. Vandaag sprak de politierechter in Breda zich uit over de zaak. De dieven komen weg met voorwaardelijke geldboetes, die ze alleen hoeven te betalen als ze de komende twee jaar opnieuw in de fout gaan.



Het gaat om twee broers (26 en 27 jaar), hun zus (28) en haar man (27). Ze probeerden een waslijst aan producten mee te nemen zonder te betalen, waaronder pyjama's, bekers, broodtrommels en een tandenpoetsset. De duurste artikelen die ontvreemd werden, waren Efteling-knuffels.

De diefstal werd opgemerkt door een klant, die het personeel informeerde. Vervolgens werd de politie ingeschakeld. Eén van de verdachten stribbelde wat tegen bij de aanhouding, maar uiteindelijk is het viertal probleemloos naar het bureau gebracht.



Terugbetaald

Omdat de schade inmiddels terugbetaald is en de dieven een blanco strafblad hadden, krijgen ze alleen een waarschuwing. Voor twee van de vier is dat een voorwaardelijke boete van 350 euro, meldt Omroep Brabant. De andere twee krijgen een voorwaardelijke geldstraf van 250 euro opgelegd.