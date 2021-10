Walibi Holland

Directrice Walibi Holland wil ook na coronacrisis een verplichte virtuele wachtrij

Bezoekers van Walibi Holland zijn waarschijnlijk nog niet af van de verplichte virtuele wachtrij. Er zijn plannen om het digitale wachtsysteem volgend jaar terug te laten keren, ook als de coronacrisis voorbij is. Dat vertelt directrice Mascha Taminiau in een interview.



Walibi introduceerde in het voorjaar van 2020 een virtuele wachtrij bij de negen populairste attracties in het park. Als bezoekers een ritje wilden maken, moesten ze vooraf een gratis reservering plaatsen via een mobiele website. Vervolgens ging er een aftelklok lopen. Als die op nul stond, kon men aansluiten in de fysieke rij.

De eerste reacties waren overwegend positief, maar afgelopen zomer kwam er ook een hoop kritiek. Op social media klaagden bezoekers dat ze soms wel uren in een digitale wachtrij stonden, om vervolgens ook nog lang te moeten wachten in de daadwerkelijke rij bij de attractie. Zo konden ze op een dag slechts enkele achtbanen doen.



Meer inkomsten

Hoewel de virtuele wachtrij bedoeld was als coronamaatregel, is directrice Taminiau voornemens om het systeem ook na de pandemie nog een kans te geven. "De digitale wachtrij willen wij houden", vertelt ze in gesprek met de Stentor. "Een gevolg is dat we in het park meer inkomsten hebben. Tijdens het wachten kunnen ze wat eten, drinken of naar het toilet gaan."



Walibi zag de horeca- en souvenirinkomsten stijgen dankzij de virtuele wachtrij. Reden genoeg om het systeem ook in 2022 op te dringen aan bezoekers, vindt Taminiau. "Als je weet dat je twee uur in de rij moet staan, ga je nog even snel wat drinken halen of naar het toilet. Nu nemen bezoekers er meer tijd voor, maar hebben nog wel het besef dat ze ergens voor wachten. Dat hoort ook bij de beleving."



April 2022

Op dit moment is de virtuele wachtrij niet in gebruik. Tijdens de halloweenperiode, die op zaterdag 9 oktober begon, kan iedereen als vanouds in de rij aansluiten zonder reservering. Het seizoen van Walibi Holland duurt nog tot en met zondag 31 oktober. Daarna blijven de poorten dicht tot april 2022.