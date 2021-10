Walibi Holland

Walibi Holland zeer tevreden over Halloween Fright Nights 2021: elf van de twaalf dagen uitverkocht

Pretparkbezoekers laten zich niet afschrikken door de invoering van een coronatoegangsbewijs. Voor de Halloween Fright Nights 2021 in Walibi Holland is geen enkel ticket meer verkrijgbaar. Alle resterende dagen - donderdag 28, vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 oktober - zijn volledig uitverkocht.



Walibi vreesde eerder voor een terugloop in de bezoekersaantallen toen duidelijk werd dat een coronacheck verplicht zou worden. Niets bleek minder waar: van de twaalf halloweenavonden zijn er maar liefst elf uitverkocht geraakt. Alleen op zondag 10 oktober werd de maximumcapaciteit niet bereikt.

"Het succes van Halloween blijft onze verwachtingen overtreffen", vertelt een Walibi-woordvoerster aan Looopings. "Na een lastige coronaperiode merken we dat mensen ernaar snakken om weer Halloween te kunnen vieren als vanouds. We zijn ontzettend blij dat we die ervaring dit jaar weer kunnen bieden. Het is elke avond één groot feest en de reacties zijn boven verwachting goed."



Wrong Turn

Wie al een entreebewijs of een abonnementsreservering heeft voor de komende dagen, kan nog wel kaarten kopen voor de spookhuizen en walkthroughs. Alleen de nieuwe halloweenattractie Wrong Turn: Into Darkness zit op zaterdag en zondag helemaal vol.



Na zondag 31 oktober sluit Walibi de poorten. Het nieuwe seizoen begint in april 2022, met als belangrijkste verandering een opknapbeurt van themagebied Zero Zone. 's Winters is het park dicht.