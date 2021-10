Plopsaqua Landen-Hannuit

Bezoeker van Plopsa-zwembad overleden na incident

De man die tien dagen geleden gereanimeerd moest worden in waterpark Plopsaqua Landen-Hannuit is overleden. Het slachtoffer ging op zaterdag 9 oktober kopje onder in het opvangbassin van wildwaterbaan Wild River. Vorige week werd duidelijk dat hij in levensgevaar verkeerde.



Nu is bekend geworden dat de veertiger het ongeluk niet heeft overleefd. "We willen ons medeleven betuigen aan de nabestaanden", meldt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof in een korte verklaring. "We hopen snel op meer duidelijkheid van het parket."

De zwembadbezoeker werd bewusteloos uit het water gehaald. Na de reanimatie is hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vrouw diende later een klacht in bij het parket voor het niet verlenen van hulp aan een persoon in gevaar. Volgens haar hebben medewerkers van Plopsaqua niet goed gehandeld.



Tevreden

Van den Kerkhof liet eerder weten dat hij wel tevreden was over de manier waarop zijn personeelsleden reageerden. "Ik zeg naar eer en geweten dat we goed en snel gehandeld hebben", zei hij. De Wild River blijft gewoon geopend.