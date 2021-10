Bellewaerde Park

Attractiepark Bellewaerde probeert ontsnapte flamingo te vangen

In het Belgische attractie- en dierenpark Bellewaerde Park is Flammy de flamingo ontsnapt. Het jonge vrouwtje vloog naar de nabijgelegen Zillebekevijver. Verzorgers proberen de vogel snel te vangen, want in het wild zal ze de winter waarschijnlijk niet overleven.



Flammy is één van de twaalf flamingo’s die afgelopen februari van een Tsjechische dierentuin naar Bellewaerde verhuisden. "Ze is nog geen anderhalf jaar oud", vertelt hoofdverzorger Pieter Vercruysse aan Vlaamse media. "Dat kan je zien aan haar verenkleed: nog niet echt roze, maar eerder wit met wat zwarte veren."

Het gaat om een Europese flamingo, die vooral in Zuid-Europa en Afrika voorkomt. Flammy is dus niet gebouwd op Vlaamse winters. Voor het welzijn van flamingo's is het bovendien erg slecht om alleen te leven.



Fuik

Omdat de Zillebekevijver maar liefst 28 hectare beslaat, is het een lastige klus om Flammy te vangen. De verzorgers gaan daarom heel secuur te werk. Ze voeren het dier op een vaste locatie haar dagelijkse korrels. Daar zitten alle basisbehoeften is, zoals kleine kreeften en slakjes. Als Flammy eenmaal aan de plek gewend is, proberen ze haar met een fuik te vangen. Dat kan echter nog weken duren.



In totaal wonen er 31 flamingo's in Bellewaerde Park. Voor zover bekend was dit de eerste keer in veertig jaar dat er eentje wegvloog. Waarschijnlijk is Flammy ergens van geschrokken.